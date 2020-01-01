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Труба ПНД Да из ПНД Труба гофрированная ПНД

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Труба ПНД гофрированная 20мм легкая безгалогенная (HF) стойкая к УФ с протяжкой черная (25м) PR02.0124 Промрукав
Труба ПНД гофрированная 20мм легкая безгалогенная (HF) стойкая к УФ с протяжкой черная (25м) PR02.0124 Промрукав

Артикул «Минимакс»: 2350800171

Артикул Промрукав PR02.0124

Наличие протяжки Да

Цвет черный

Тип изделия Труба гофрированная ПНД

Диаметр внешний, мм 20

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Труба ПНД гофрированная 25мм легкая безгалогенная (HF) стойкая к УФ с протяжкой черная (10м) PR02.0126 Промрукав
Труба ПНД гофрированная 25мм легкая безгалогенная (HF) стойкая к УФ с протяжкой черная (10м) PR02.0126 Промрукав

Артикул «Минимакс»: 2350800172

Артикул Промрукав PR02.0126

Наличие протяжки Да

Цвет черный

Тип изделия Труба гофрированная ПНД

Диаметр внешний, мм 25

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Труба ПНД гофрированная 25мм легкая безгалогенная (HF) стойкая к УФ с протяжкой черная (25м) PR02.0127 Промрукав
Труба ПНД гофрированная 25мм легкая безгалогенная (HF) стойкая к УФ с протяжкой черная (25м) PR02.0127 Промрукав

Артикул «Минимакс»: 2350800173

Артикул Промрукав PR02.0127

Наличие протяжки Да

Цвет черный

Тип изделия Труба гофрированная ПНД

Диаметр внешний, мм 25

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 м
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Труба ПНД гофрированная 16мм легкая безгалогенная (HF) стойкая к УФ с протяжкой черная (25м) PR02.0121 Промрукав
Труба ПНД гофрированная 16мм легкая безгалогенная (HF) стойкая к УФ с протяжкой черная (25м) PR02.0121 Промрукав

Артикул «Минимакс»: 2350800169

Артикул Промрукав PR02.0121

Наличие протяжки Да

Цвет черный

Тип изделия Труба гофрированная ПНД

Диаметр внешний, мм 16

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Можно заказать только кратно: 25
 м
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Труба ПНД гофрированная16мм легкая безгалогенная (HF) стойкая к УФ с протяжкой черная (10м) PR02.0120 Промрукав
Труба ПНД гофрированная16мм легкая безгалогенная (HF) стойкая к УФ с протяжкой черная (10м) PR02.0120 Промрукав

Артикул «Минимакс»: 2350800168

Артикул Промрукав PR02.0120

Наличие протяжки Да

Цвет черный

Тип изделия Труба гофрированная ПНД

Диаметр внешний, мм 16

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Можно заказать только кратно: 10
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Труба ПНД гофр. 20мм легк.безгал.(HF) стойкая к УФ с протяжк.черная (10м) PR02.0123 Промрукав отп.уп
Труба ПНД гофр. 20мм легк.безгал.(HF) стойкая к УФ с протяжк.черная (10м) PR02.0123 Промрукав отп.уп

Артикул «Минимакс»: 2350800170

Артикул Промрукав PR02.0123

Наличие протяжки Да

Цвет черный

Тип изделия Труба гофрированная ПНД

Диаметр внешний, мм 20

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Можно заказать только кратно: 20
 м
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Труба ПНД гофрированная 32мм легкая безгалогенная (HF) стойкая к УФ с протяжкой черная (10м) PR02.0128 Промрукав
Труба ПНД гофрированная 32мм легкая безгалогенная (HF) стойкая к УФ с протяжкой черная (10м) PR02.0128 Промрукав

Артикул «Минимакс»: 2351000099

Артикул Промрукав PR02.0128

Наличие протяжки Да

Цвет черный

Тип изделия Труба гофрированная ПНД

Диаметр внешний, мм 32

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Можно заказать только кратно: 10
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Труба гофрированная ПНД d25мм с протяжкой черная CTG20-25-k02-050-1 IEK
Труба гофрированная ПНД d25мм с протяжкой черная CTG20-25-k02-050-1 IEK

Артикул «Минимакс»: 2051900319

Артикул IEK CTG20-25-k02-050-1

Наличие протяжки да

Цвет чёрный

Тип изделия Труба гофрированная ПНД

Диаметр внешний, мм 25

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Можно заказать только кратно: 50
 м
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Товар по минимальной цене Спецпредложение Труба гофрированная ПНД d20мм с протяжкой черная CTG20-20-k02-100-1 IEK
Труба гофрированная ПНД d20мм с протяжкой черная CTG20-20-k02-100-1 IEK

Артикул «Минимакс»: 2051900317

Артикул IEK CTG20-20-k02-100-1

Наличие протяжки да

Цвет чёрный

Тип изделия Труба гофрированная ПНД

Диаметр внешний, мм 20

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Труба гофрированная ПНД d40мм с протяжкой черный CTG20-40-k02-015-1 IEK
Труба гофрированная ПНД d40мм с протяжкой черный CTG20-40-k02-015-1 IEK

Артикул «Минимакс»: 2051900320

Артикул IEK CTG20-40-k02-015-1

Наличие протяжки да

Цвет чёрный

Тип изделия Труба гофрированная ПНД

Диаметр внешний, мм 40

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Труба ПНД Да, из ПНД, Труба гофрированная ПНД

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