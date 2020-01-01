Труба ПНД Да из ПНД Труба гофрированная ПНД
Артикул «Минимакс»: 2350800171
Артикул PR02.0124
Наличие протяжки Да
Цвет черный
Тип изделия Труба гофрированная ПНД
Диаметр внешний, мм 20
Артикул «Минимакс»: 2350800172
Артикул PR02.0126
Наличие протяжки Да
Цвет черный
Тип изделия Труба гофрированная ПНД
Диаметр внешний, мм 25
Артикул «Минимакс»: 2350800173
Артикул PR02.0127
Наличие протяжки Да
Цвет черный
Тип изделия Труба гофрированная ПНД
Диаметр внешний, мм 25
Артикул «Минимакс»: 2350800169
Артикул PR02.0121
Наличие протяжки Да
Цвет черный
Тип изделия Труба гофрированная ПНД
Диаметр внешний, мм 16
Артикул «Минимакс»: 2350800168
Артикул PR02.0120
Наличие протяжки Да
Цвет черный
Тип изделия Труба гофрированная ПНД
Диаметр внешний, мм 16
Артикул «Минимакс»: 2350800170
Артикул PR02.0123
Наличие протяжки Да
Цвет черный
Тип изделия Труба гофрированная ПНД
Диаметр внешний, мм 20
Артикул «Минимакс»: 2351000099
Артикул PR02.0128
Наличие протяжки Да
Цвет черный
Тип изделия Труба гофрированная ПНД
Диаметр внешний, мм 32
Артикул «Минимакс»: 2051900319
Артикул CTG20-25-k02-050-1
Наличие протяжки да
Цвет чёрный
Тип изделия Труба гофрированная ПНД
Диаметр внешний, мм 25
Артикул «Минимакс»: 2051900317
Артикул CTG20-20-k02-100-1
Наличие протяжки да
Цвет чёрный
Тип изделия Труба гофрированная ПНД
Диаметр внешний, мм 20
Артикул «Минимакс»: 2051900320
Артикул CTG20-40-k02-015-1
Наличие протяжки да
Цвет чёрный
Тип изделия Труба гофрированная ПНД
Диаметр внешний, мм 40
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